مقطع فيديو يكشف سائقًا يخالف الأجرة بالقاهرة.. الداخلية تتحرك سريعًا

كتب : علاء عمران

02:25 م 11/02/2026 تعديل في 02:30 م

المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضرر عدد من المواطنين من عدم التزام قائد سيارة "أجرة" بالتعريفة المقررة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط سيارة الأجرة الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ولا يحمل أي تراخيص. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

