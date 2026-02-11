إعلان

موسكو تحذر: سنرد عسكريًا وتقنيًا إذا جرى عسكرة جرينلاند

كتب : مصراوي

02:09 م 11/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تفترض استمرار تجميد القيود المنصوص عليها في معاهدة "نيوستارت"، لكن ذلك يظل مشروطًا بالتزام الولايات المتحدة بهذه القيود.

وأكد لافروف في تصريحات تليفزيونية، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها من جهود سياسية ودبلوماسية لتنفيذ أهدافها وغاياتها، مشددًا على أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق أهداف ما وصفها بـ"العملية العسكرية الخاصة" عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأوضح أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في مدينة أنكوريج بشأن أوكرانيا لا تزال سارية المفعول.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن التطورات في فنزويلا وكوبا تعكس دخول العالم مرحلة جديدة من التغيير، قد تستمر لسنوات.

وفيما يتعلق بجرينلاند، حذر لافروف من أنه في حال جرى عسكرة الجزيرة أو اتخاذ إجراءات موجهة ضد روسيا، فإن موسكو سترد عبر اتخاذ تدابير عسكرية وتقنية مناسبة.

سيرجي لافروف موسكو جرينلاند الولايات المتحدة

