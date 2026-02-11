وزير السياحة من الكويت: فرص واعدة لتسيير خطوط طيران جديدة إلى مصر

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بودي التجارية Boodaicorp، مشعل العصيمي، والتي لديها العديد من العلامات التجارية المعروفة منها: شركة طيران الجزيرة؛ وذلك لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من خلال خطوط طيران الشركة.

جاء ذلك الاجتماع خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها وزير السياحة لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الـ52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

واستعرض "فتحي" خلال الاجتماع، المقاصد السياحية الجديدة والواعدة في مصر والتي من بينها: منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت نقطة جذب للسائحين من منطقة الخليج العربي، مشيرًا إلى هناك فرص عديدة لتسيير خطوط طيران جديدة إلى المقاصد المصرية.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن هناك إمكانيات لدمج المنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لتقديم تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، مثل: دمج منتج السياحة الشاطئية مع منتح السياحة الثقافية، وكذلك الجمع بين زيارة منطقة الساحل الشمالي وسيوة.

ويذكر أنه حضر الاجتماع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.