مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

رسالة من شوبير لوزير الرياضة الجديد.. وتوضيح بشأن أشرف صبحي

كتب : محمد خيري

12:40 م 11/02/2026
    جوهر نبيل ومحمود الخطيب

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة تهنئة إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، كما حرص على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي بعد مسيرة استمرت 8 سنوات في المنصب.

وخلال تصريحاته الإذاعية، أشاد شوبير بفترة عمل صبحي، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا وحقق العديد من النجاحات، ورفض تحميله مسؤولية أي إخفاقات تتعلق بكرة القدم، موضحًا أن هذا الملف يقع تحت اختصاص اتحاد الكرة وليس وزارة الرياضة.

كما دعا شوبير الوزير الجديد إلى تحديد أولويات واضحة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمار الرياضي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، إلى جانب دعم فرص احتراف اللاعبين في الخارج.

وشدد على أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، خاصة بين الأطفال، مؤكدًا أن مراكز الشباب يجب أن يكون دورها الأساسي خدمة النشء لا تحقيق الأرباح، متمنيًا أن تتاح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الصغار لممارسة الرياضة، حتى لو كانت دون مقابل.

أحمد شوبير جوهر نبيل أشرف صبحي وزير الرياضة الجديد

