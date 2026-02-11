«نال إشادة الجميع».. ما حقيقة عمل لاعب الزمالك بائعًا بعد المران؟

حسم الإعلامي محمد طارق أضا الجدل المثار مؤخرًا بشأن ما تردد عن عمل محمد إبراهيم، لاعب الزمالك الصاعد، في إحدى المهن بعيدًا عن كرة القدم.

وأوضح أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تواصل مع مصادر مقربة من اللاعب، والتي نفت بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول عمله بائعًا داخل أحد المحال التجارية.

وأضاف أن الصورة المنتشرة للاعب داخل أحد المحلات قديمة، وتم التقاطها أثناء تواجده هناك بصحبة عدد من أصدقائه، وليس كما أشيع بأنه كان يعمل في المكان.

وظهر محمد إبراهيم بشكل مميز في الفترة الماضية، بعد مشاركته مع الفريق الأول، ونال إشادة الجميع.