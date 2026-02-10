مباريات الأمس
"في انتظار النفي".. شوبير يوجه رسالة لهاني أبو ريدة بشأن إلغاء الهبوط بالدوري

كتب : يوسف محمد

06:03 م 10/02/2026
    أحمد شوبير
    الإعلامي أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    هاني أبو ريدة
    هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، رسالة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إلغاء الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جميل أن المهندس هاني أبو ريدة ينفي فكرة إلغاء الدوري، ده أصلا مستحيل بسبب الرعايات".

وأضاف: "الأجمل أنه لازم ينفي، أن في أي نية لتعديل نظام الهبوط السنه دى، فى انتظار هذا النفي".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية إلى احتمالية إلغاء الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

والجدير بالذكر أن هاني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم، أنه لم يتم مناقشة فكرة إلغاء مسابقة الدوري وأنه لا يوجد أي مجال لهذا الأمر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد شوبير النادي الأهلي الدوري المصري إلغاء الدوري المصري هاني أبو ريدة

