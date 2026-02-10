لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، رسالة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إلغاء الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جميل أن المهندس هاني أبو ريدة ينفي فكرة إلغاء الدوري، ده أصلا مستحيل بسبب الرعايات".

وأضاف: "الأجمل أنه لازم ينفي، أن في أي نية لتعديل نظام الهبوط السنه دى، فى انتظار هذا النفي".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية إلى احتمالية إلغاء الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

والجدير بالذكر أن هاني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم، أنه لم يتم مناقشة فكرة إلغاء مسابقة الدوري وأنه لا يوجد أي مجال لهذا الأمر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

