ملاحقة الجناة وحماية المعنفات.. تفعيل "نظام الإحالة الوطني" بالبحيرة

كتب : مصراوي

06:09 م 10/02/2026

محافظ البحيرة تستقبل وفد المجلس القومي للمرأة

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفد المجلس القومي للمرأة، مدشنةً أعمال اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر لقاء تمهيدي بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتفعيل "نظام الإحالة الوطني" في جرائم العنف، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة التعامل مع الحالات وتوفير الحماية المتكاملة.

قرار 195

تعمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المحافظ رقم 195 لسنة 2024 برئاسة المهندسة زكية رشاد، على إدارة حالات العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، موفرة حلولًا قانونية وصحية واجتماعية تحفظ الحقوق وتمنع تكرار الانتهاكات، مع ضمان محاسبة الجناة عبر اجتماعات دورية لتوثيق الأعمال ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك بحضور وفد المجلس الذي ضم الدكتورة ميادة عبد القادر، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ومقررة لجنة المحافظات، والمستشار معتز إبراهيم، عضو لجنة مناهضة العنف.

مسؤولية وطنية

وأكدت عازر التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للجنة بالتعاون مع الشركاء لخلق بيئة آمنة ومواجهة ظواهر العنف والتحرش، معتبرة حماية المرأة والطفل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود، لتقديم خدمات وقائية ذات جودة عالية تضمن سلامة المجتمع.

جاكلين عازر البحيرة المجلس القومي للمرأة

