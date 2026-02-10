مباريات الأمس
كاف يخطر الزمالك بحكام مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:39 م 10/02/2026 تعديل في 02:42 م

فريق الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم سوداني لإدارة مباراة الفريق الأول أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتولى محمود علي محمود إدارة اللقاء حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد كمساعدين، بينما يتواجد عمرو إسماعيل السيد حكمًا رابعًا.

كما اختار «كاف» الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا للمباراة، فيما أسند مهمة مراقبة الحكام إلى محمد قزاز من المغرب.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، في ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الومالك نادي الزمالك كاف كايزر تشيفز مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

