جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة ممثلي شركات البترول ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة أبورديس، ومدير مستشفى أبورديس المركزي، لبحث آليات تغطية الاحتياجات الطبية للمواطنين بمختلف أقسام المستشفى.

واستعرض وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع مقترح تنفيذ مشروع تطوير مستشفى أبورديس المركزي، والذي يتضمن تجهيز قسم عمليات العظام وقسم العلاج الطبيعي، من خلال توريد الأجهزة الطبية اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة والعاملين بشركات البترول.

كما ناقش الاجتماع مردود مشروع تطوير وحدتي الكُلى والأطفال المبتسرين بالمستشفى، والذي حقق نتائج إيجابية ملموسة خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور هيثم الشنهاب أنه جرى تجهيز وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى بأحدث تقنيات رعاية حديثي الولادة، وأجهزة التنفس الصناعي، إلى جانب جهاز الموجات الصوتية للقلب للأطفال المبتسرين، وجهاز السونار، فضلًا عن تطوير واستبدال الأجهزة المتهالكة، ورفع كفاءة البنية التحتية للوحدة، ما أسهم في تقديم جميع الخدمات الطبية داخل المستشفى دون الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تنفيذ مشروع تجهيز قسمي عمليات العظام والعلاج الطبيعي يأتي ضمن بروتوكول تعاون مع شركات البترول المختلفة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الشنهاب بالدور الإيجابي للمجتمع المحلي في دعم وتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن تطوير أقسام الكُلى والأطفال المبتسرين، إلى جانب قسمي عمليات العظام والعلاج الطبيعي، يمثل خدمة مباشرة لأهالي مدينتي أبورديس وأبوزنيمة، والقرى والتجمعات البدوية والوديان التابعة لهما.