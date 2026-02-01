"أخطأ وأتمنى يركز".. تعليق أفشة على أزمة إمام عاشور والأهلي

الطيب: أنصح معتمد جمال بالإبقاء على هذا اللاعب احتياطيا في مواجهة المصري

أحمد الطيب: موهبة هذا اللاعب في الزمالك عالمية ولم يقدم سوى 3% من قدراته

الحسين الرياضي يعلن رسميًا عن صفقة بيراميدز ويشكر الأهلي

أكد اللاعب محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري، أن زميله إمام عاشور أخطأ في أزمته الأخيرة مع النادي.

وقال أفشة خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "إم بي سي مصر": "إمام لاعب كبير، ولكنه أخطأ في أزمته الأخيرة، ما ترتب عليه توقيع النادي عقوبة"، وأتمنى أن يركز ويعود مرة أخري".

وتابع: "أعتقد أنه من الصعب أن يكرر إمام عاشور ما فعله ثانية، لأن وقتها سيكون الأمر صعبًا".

وواصل أفشة: "لم أغضب من إمام عاشور لأنه أخذ مكاني، وعندما جاء تحدثت معه وأخبرته إني لست غاضبًا منه، ولكن شعوري يكون تجاه المدرب".

واختتم أفشة:" جماهير الأهلي وحشتني، وهم دائمًا ما يضعون مصلحة النادي والبطولات أولًا".