ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني

كتب : مصراوي

08:03 ص 01/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهند ستشتري نفطا فنزويليا بدلا من شراء النفط من إيران.

أضاف ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس ون في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا: "لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، أو بالأحرى، إلى فكرة الاتفاق".

وأشار إلى أن الصين مرحب بها أيضا لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء النفط الفنزويلي.

والخميس، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك بعد أن أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والتي "تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أميركي معترف به".

ويمثل قرار إصدار ترخيص عام تحولا واضحا عن استراتيجية سابقة تعتمد على منح إعفاءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في فنزويلا.

وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن قطاع الطاقة الفنزويلي بأكمله خاضع للعقوبات الأميركية في عام 2019 بعد إعادة انتخاب مادورو للمرة الأولى.

ولا يُجيز الترخيص شروط دفع غير مقبولة تجاريا أو تتضمن مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب أو مقومة بعملة رقمية. ويستثني الترخيص أي معاملات تشمل أشخاصا أو كيانات موجودة في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، أو كيانات خاضعة لسيطرة تلك الدول.

وسعت شركات شيفرون وريبسول وريلاينس وبعض مزودي خدمات النفط الأمريكيين في الأسابيع القليلة الماضية للحصول على تراخيص لتوسيع الإنتاج أو الصادرات من الدولة العضو في منظمة أوبك.

وهذه الشركات هي من شركاء وعملاء شركة بتروليوس دي فنزويلا، وفقا للغد.

