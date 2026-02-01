نجم الأحمر السابق: مبادئ الأهلي بريئة من أزمة إمام عاشور

كتب- نهى خورشيد:

أكد هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، أن مبادئ القلعة الحمراء لا علاقة لها بالأزمة الأخيرة المتعلقة بإمام عاشور، مشدداً على أن النادي لا يدلل أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية أو مركزه داخل الفريق.

وأوضح حنفي في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور أخطأ في حق النادي، وأن إدارة الأهلي تعاملت مع الموقف وفقاً للائحة الداخلية دون أي مجاملة، موجهاً تحية خاصة لوليد صلاح الدين على تطبيق العقوبة بحزم وعدالة.

وانتقد لاعب الأهلي السابق اعتذار إمام عاشور للنادي والجماهير، واصفاً إياه بأنه غير مقبول، كما اعتبر إغلاق اللاعب لهاتفه وغيابه عن بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا تصرف خاطئ ويثير العديد من علامات الاستفهام.

وعلى صعيد المباريات، أشار حنفي إلى أنه كان يتوقع تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز، مؤكداً أن خبرة لاعبي الفريق كانت عاملاً مهماً في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهة صعبة خارج الديار.