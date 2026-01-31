"الصفقة السادسة".. الأهلي يعلن التعاقد مع الأنجولي يلسين كامويش

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب الأنجولي يلسين كامويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من فريق ترومسو النرويجي.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب من داخل ستاد مختار التتش وكتب: "يلسين كامويش، مرحبا بك في نادي القرن".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب الأنجولي سينتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 350 ألف يورو، مع وجود بند يتيح للأحمر شرائه مقابل مليون و500 ألف يورو بنهاية الموسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشارك كامويش مع فريق ترومسو النرويجي، الذي انضم إليه في فبراير 2025، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

