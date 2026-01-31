مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"الصفقة السادسة".. الأهلي يعلن التعاقد مع الأنجولي يلسين كامويش

كتب : مصراوي

07:27 م 31/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إيلتسن كامويش (1)
  • عرض 3 صورة
    إيلتسن كامويش (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب الأنجولي يلسين كامويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من فريق ترومسو النرويجي.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب من داخل ستاد مختار التتش وكتب: "يلسين كامويش، مرحبا بك في نادي القرن".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب الأنجولي سينتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 350 ألف يورو، مع وجود بند يتيح للأحمر شرائه مقابل مليون و500 ألف يورو بنهاية الموسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشارك كامويش مع فريق ترومسو النرويجي، الذي انضم إليه في فبراير 2025، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيلتسن كامويش النادي الأهلي يلسن كامويش آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية
أخبار مصر

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة