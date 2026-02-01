مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 01/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان (1)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان (2)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان (1)
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي اليوم السبت الموافق 1 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة متساويا في النقاط لكن يتفوق المغربي بفارق الأهداف.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز مباراة بيراميدز ونهضة بركان دوري أبطال أفريقيا بيراميدز اليوم بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
إعلامي يكشف تفاصيل عقوبة محمد عواد من إدارة الزمالك
رياضة محلية

إعلامي يكشف تفاصيل عقوبة محمد عواد من إدارة الزمالك

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي