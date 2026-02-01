موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يلاقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي اليوم السبت الموافق 1 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة متساويا في النقاط لكن يتفوق المغربي بفارق الأهداف.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2"