مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة محاولات التعاقد مع مهاجم الأهلي الحالي

كتب : مصراوي

07:30 ص 01/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف
  • عرض 10 صورة
    صراع بين محمد شريف وحارس شبيبة القبائل (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد شريف بهدفه
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف من تدريبات الأهلي اليوم_11
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نهى خورشيد:

أكد محمد أحمد رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعد أحد الأندية العريقة في الكرة المصرية، مشيراً إلى أن جميع من تعاقبوا على رئاسة النادي امتلكوا خبرات كبيرة وعملوا بإخلاص من أجل مصلحته وفي مقدمتهم محمد مصيلحي.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أن مجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية في إبرام عدد من الصفقات المميزة لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما انعكس على مستوى الأداء، إذ ظهر الفريق بشكل أفضل في المباريات الأخيرة عقب التدعيمات.

وأشار محمد أحمد إلى أن المهاجم مابولولو أبدى رغبة واضحة في العودة إلى صفوف الاتحاد السكندري، مؤكداً أن اللاعب بات قريباً من التوقيع الرسمي، لافتاً إلى أنه في حال إتمام الصفقة قد يكتفي النادي بإبرام تعاقد إضافي واحد فقط.

وفي سياق آخر، كشف رئيس زعيم الثغر عن وجود محاولات سابقة للتعاقد مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إلا أن الملف تم إغلاقه بشكل نهائي بعدما فضل اللاعب الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف النادي الأهلي الاتحاد السكندري رئيس الاتحاد السكندري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
شئون عربية و دولية

ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي