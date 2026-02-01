كتب- نهى خورشيد:

أكد محمد أحمد رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعد أحد الأندية العريقة في الكرة المصرية، مشيراً إلى أن جميع من تعاقبوا على رئاسة النادي امتلكوا خبرات كبيرة وعملوا بإخلاص من أجل مصلحته وفي مقدمتهم محمد مصيلحي.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أن مجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية في إبرام عدد من الصفقات المميزة لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما انعكس على مستوى الأداء، إذ ظهر الفريق بشكل أفضل في المباريات الأخيرة عقب التدعيمات.

وأشار محمد أحمد إلى أن المهاجم مابولولو أبدى رغبة واضحة في العودة إلى صفوف الاتحاد السكندري، مؤكداً أن اللاعب بات قريباً من التوقيع الرسمي، لافتاً إلى أنه في حال إتمام الصفقة قد يكتفي النادي بإبرام تعاقد إضافي واحد فقط.

وفي سياق آخر، كشف رئيس زعيم الثغر عن وجود محاولات سابقة للتعاقد مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إلا أن الملف تم إغلاقه بشكل نهائي بعدما فضل اللاعب الاستمرار داخل القلعة الحمراء.