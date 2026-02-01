مباريات الأمس
قفشة يكشف سبب الخلافات على ركلات الجزاء في النادي الأهلي

كتب – محمد عبد السلام:

04:56 ص 01/02/2026
  • عرض 2 صورة
    قفشة

كشف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، أسباب حدوث خلافات داخل النادي الأهلي بشأن تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC مصر 2".

وقال قفشة: "مش عارف بصراحة، لكن الموضوع بيرجع للمدرب، لازم يكون حاسم ويحدد ترتيب واضح لتنفيذ ضربات الجزاء مثل: الأول، الثاني، الثالث، وده يجعل الأمور أسهل ولم يحدث خلاف بين اللاعبين".

وأضاف: "كان بيحصل مشاكل مع بعض المدربين في البداية، لأن الأهلي فريق لديه الكثير من النجوم، وكل لاعب يحتاج أن يسجل، فلو لم يوجد نظام واضح سوف يأتي الخلاف بين اللاعبين على من سيسجل".

واختتم قائلا: "عندما ذهبت إلى فريق الاتحاد السكندري، الكابتن تامر مصطفى المدير الفني للفريق، جعلني رقم واحد في ترتيب ضربات الجزاء، وكل شئ بالترتيب".

ويذكر أن محمد مجدي قفشة انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

