مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

15 صورة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

03:40 ص 01/02/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (16) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (15) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (17) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (10) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    بعثة النادي الأهلي (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد الموافق 1 فبراير الجاري، بعد التعادل مع يانج أفريكانز أمس في دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، فيما رفع يانج أفريكانز رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بترتيب مجموعته.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

الزمالك ينهى استعداداته على استاد السويس قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا بعثة النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إيران تجري محادثات جادة حاليا.. وآمل أن توافق على اتفاق مقبول لـ
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تجري محادثات جادة حاليا.. وآمل أن توافق على اتفاق مقبول لـ
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
محاكمة 63 متهماً في قضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان".. الأحد
حوادث وقضايا

محاكمة 63 متهماً في قضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان".. الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي