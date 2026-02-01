الزمالك ينهى استعداداته على استاد السويس قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد الموافق 1 فبراير الجاري، بعد التعادل مع يانج أفريكانز أمس في دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، فيما رفع يانج أفريكانز رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بترتيب مجموعته.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

