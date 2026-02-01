معتمد جمال يتحدث عن مباراة الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

تحدث معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد 1 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس السبت: "نسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتصدر المجموعة، والصعوبات التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية، يتم تحويلها من اللاعبين إلى دوافع إيجابية".

وأضاف: "لا يوجد أي فارق بين لاعب أساسي واحتياطي داخل نادي الزمالك، الجميع يقاتل من أجل النادي، وبالرغم من كثرة الغيابات التي يعاني منها الفريق، لكن لدي ثقة في باقي اللاعبين على تقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز أمام المصري".

واختتم جمال تصريحاته: "كل المباريات التي يخوضها في كأس الكونفدرالية صعبة، ولكننا لا نفكر في الوقت الحالي سوى في مباراة المصري فقط".

ويذكر أن الزمالك يتواجد رفقة المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب كلا من: "زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

