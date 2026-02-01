أحمد الطيب: الزمالك بطلاً للقرن ومصدر دائم للمتعة الكروية

الطيب: أنصح معتمد جمال بالإبقاء على هذا اللاعب احتياطيا في مواجهة المصري

أحمد الطيب: موهبة هذا اللاعب في الزمالك عالمية ولم يقدم سوى 3% من قدراته

كتب- نهى خورشيد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف، أن نادي الزمالك يتصدر المشهد التاريخي كـ بطلاً للقرن من حيث عدد البطولات، مشدداً على أن الإنجازات السابقة والتاريخ الطويل يشهدان على ذلك.

وقال الطيب في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك على مر التاريخ كان دائماً مصدر للمتعة الكروية، رغم مرور الفريق ببعض الأزمات، وحمادة إمام يمثل سر من أسرار شعبية القلعة البيضاء، وكان بمثابة مصنع للنجوم البارزين مثل حسن شحاتة، حمادة عبد اللطيف، رضا عبدالعال، وعفت نصار".

وأضاف المعلق الرياضي: "معتمد جمال يمتلك القلب والروح والغيرة على نادي الزمالك، تماماً مثل محمود سعد ويعشق ارتداء الفانلة البيضاء بكل إخلاص".