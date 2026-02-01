مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

أحمد الطيب: الزمالك بطلاً للقرن ومصدر دائم للمتعة الكروية

كتب : مصراوي

09:00 ص 01/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نهى خورشيد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف، أن نادي الزمالك يتصدر المشهد التاريخي كـ بطلاً للقرن من حيث عدد البطولات، مشدداً على أن الإنجازات السابقة والتاريخ الطويل يشهدان على ذلك.

وقال الطيب في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك على مر التاريخ كان دائماً مصدر للمتعة الكروية، رغم مرور الفريق ببعض الأزمات، وحمادة إمام يمثل سر من أسرار شعبية القلعة البيضاء، وكان بمثابة مصنع للنجوم البارزين مثل حسن شحاتة، حمادة عبد اللطيف، رضا عبدالعال، وعفت نصار".

وأضاف المعلق الرياضي: "معتمد جمال يمتلك القلب والروح والغيرة على نادي الزمالك، تماماً مثل محمود سعد ويعشق ارتداء الفانلة البيضاء بكل إخلاص".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المعلق الرياضي أحمد الطيب أحمد الطيب النادي الأهلي نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
هدى الإتربي بفستان جريء وبسمة بوسيل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي بفستان جريء وبسمة بوسيل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة