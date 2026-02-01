ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، ببداية تعاملات الأحد 1-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4540 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5837 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6810 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7782 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.