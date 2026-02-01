إعلان

ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن

كتب : مصراوي

09:21 ص 01/02/2026

الرئيس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرته بشأن قوس النصر في واشنطن، واصفا إياه بأنه هيكل ضخم مستوحى من النصب التذكاري الشهير في باريس.

وفي حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس ون"، في وقت متأخر أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي إن الهيكل المخطط له سيشبه قوس النصر.

وقال ترامب إنه يمكن العثور على أقواس النصر في الكثير من الأماكن بمختلف أنحاء العالم، مضيفا أنه يريد أن يكون قوس النصر الموجود واشنطن هو الأكبر.

وأضاف "نحن أكبر دولة وأكثرها قوة" مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع.

وسيكون قوس النصر، الأحدث في سلسلة من المشروعات المعمارية التي يهدف ترامب من خلالها إلى ترك بصمته في واشنطن. ويجرى حاليا بناء قاعة احتفالات فخمة في أرض البيت الأبيض والتي أزيل من أجلها الجناح الشرقي القديم للمبنى وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة.

قوس النصر ترامب أمريكا البيت الأبيض

