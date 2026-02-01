قالت القناة 12 العبرية، صباح الأحد، إن المتوقع افتتاح معبر رفح أمام حركة المشاة اليوم للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء عملية تفتيش مشتركة لأنظمة المعبر بالتعاون بين وفدي الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكد مصدر أمني للقناة العبرية، أن الإجراءات الحالية تمثل "نموذجا أوليا"، مرجحا عدم عبور سكان غزة فعليا اليوم. فيما أفادت فيه قناة "سكاي نيوز عربية" بدخول عشرات سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر المصري استعدادا لنقل المرضى والجرحى، مع تأكيد السلطات الصحية في شمال سيناء جاهزية المستشفيات لاستقبالهم.

وتخضع آلية التشغيل الجديدة لقيود صارمة ضمن "المرحلة الثانية"، حيث يقتصر العبور على 150 شخصا يوميا بموافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، التي ستتلقى قوائم الأسماء قبل 24 ساعة للمصادقة عليها.

ويشمل البروتوكول الأمني، عملية تحديد هوية وتفتيش أولية من قبل الوفد الأوروبي في المعبر، تليها عملية تفتيش إضافية عند نقطة يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة العبرية.

ويأتي قرار إعادة فتح المعبر، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مؤخرا، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، بعد إزالة أحد أهم العقبات المتمثلة في استعادة جثة الأسير ران جويلي يوم الاثنين الماضي عقب عملية عسكرية في مدينة غزة.

وسبقت التحركات الدبلوماسية هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية، أسفرت وفق تقارير فلسطينية عن استشهاد نحو 30 شخصا على الأقل.