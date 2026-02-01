مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

الطيب: أنصح معتمد جمال بالإبقاء على هذا اللاعب احتياطيا في مواجهة المصري

كتب : مصراوي

09:30 ص 01/02/2026
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
    المعلق أحمد الطيب
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
    المعلق أحمد الطيب
    المعلق أحمد الطيب
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
    عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف، أن الزمالك قدم مباراة قوية وممتعة أمام بتروجيت واستحق الفوز بجدارة، مؤكداً أن الأداء كان بمثابة بروفة حقيقية قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وقال الطيب في تصريحات تلفزيونية: "مباراة بتروجيت كانت فرصة للاختبار قبل لقاء المصري، الذي يمتلك مديراً فنياً كبيراً ولاعبين مميزين، لذا ستكون المواجهة صعبة على الفريقين".

وأضاف المعلق الرياضي: "عودة عبد الله السعيد تشكل إضافة معنوية قوية للفريق، لكن أنصح معتمد جمال بعدم الدفع به بشكل أساسي، وجعل ظهوره بمثابة ورقة رابحة من على دكة البدلاء".

