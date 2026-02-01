أحمد الطيب: موهبة هذا اللاعب في الزمالك عالمية ولم يقدم سوى 3% من قدراته

كتب- نهى خورشيد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف، أن الزمالك قدم مباراة قوية وممتعة أمام بتروجيت واستحق الفوز بجدارة، مؤكداً أن الأداء كان بمثابة بروفة حقيقية قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وقال الطيب في تصريحات تلفزيونية: "مباراة بتروجيت كانت فرصة للاختبار قبل لقاء المصري، الذي يمتلك مديراً فنياً كبيراً ولاعبين مميزين، لذا ستكون المواجهة صعبة على الفريقين".

وأضاف المعلق الرياضي: "عودة عبد الله السعيد تشكل إضافة معنوية قوية للفريق، لكن أنصح معتمد جمال بعدم الدفع به بشكل أساسي، وجعل ظهوره بمثابة ورقة رابحة من على دكة البدلاء".