بعد تصدر الدوري.. قرار سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

07:00 ص 26/02/2026
قرر نادي الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على زد إف سي بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة عشرة على ستاد القاهرة الدولي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المستحقات تشمل رواتب شهرين متأخرين للاعبين ومكافآت الفوز بالمباريات السابقة، كما تم تمويل جزء منها بعد وصول 800 ألف دولار من صفقة انتقال اللاعب "دونجا" إلى نادي سعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة العشرين من الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وسط معنويات مرتفعة بعد استعادة الصدارة وتعزيز جاهزية اللاعبين على المستويين الفني والمالي.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وبيراميدز

