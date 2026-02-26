مباريات الأمس
بعد نظام توروب الجديد.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة زد 

كتب : محمد خيري

10:51 ص 26/02/2026

مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لملاقاة نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت الموافق 28 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت عودة الفريق الأحمر إلى التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب للاعبين لمدة 24 ساعة، بهدف تخفيف الحمل البدني قبل استكمال برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة.

وكان الأهلي قد خاض لقاءً وديًا أمام فريق الشباب مواليد 2005، وفقا للنظام الجديد الذي وضعه المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في أعقاب مباراته الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.

وعلى صعيد الجاهزية البدنية، اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء الأخير بأداء تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب الرياضية، فيما شارك باقي عناصر الفريق في المباراة الودية.

في المقابل، يواصل كل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي تمهيدًا لعودتهم الكاملة للمشاركة الجماعية.

الأهلي تدريبات الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

