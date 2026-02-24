"هو ايه اللي حصل؟".. الغندور يثير الجدل بشأن حلقة زيزو مع رامز جلال

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحلقة التي ظهر فيها أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ضمن برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: "لم أشاهد أي حلقة من برنامج رامز جلال، لكني تابعت ردود الأفعال حول حلقة زيزو، ورأيت غضب عدد كبير من جماهير الأهلي، وتعليقات من جماهير الزمالك، إلى جانب بيان النادي وتعليق المخرج محمد نصر… لذلك أسأل: هو إيه اللي حصل؟".

وشهدت حلقة زيزو مع رامز جلال، تباينًا كبيرًا في ردود الأفعال، بين جماهير اعتبرت ظهور اللاعب في البرنامج أمرًا طبيعيًا في إطار ترفيهي، وأخرى رأت أن بعض التفاصيل أثارت الجدل وأدت إلى حالة من الانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي.