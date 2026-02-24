مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"هو ايه اللي حصل؟".. الغندور يثير الجدل بشأن حلقة زيزو مع رامز جلال

كتب : محمد خيري

11:24 ص 24/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز جلال
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز جلال
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز جلال
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز ليفل الوحش
  • عرض 13 صورة
    أحمد زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو وبازوكا
  • عرض 13 صورة
    رامز جلال وزيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز ليفل الوحش
  • عرض 13 صورة
    زيزو في رامز ليفل الوحش (

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحلقة التي ظهر فيها أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ضمن برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: "لم أشاهد أي حلقة من برنامج رامز جلال، لكني تابعت ردود الأفعال حول حلقة زيزو، ورأيت غضب عدد كبير من جماهير الأهلي، وتعليقات من جماهير الزمالك، إلى جانب بيان النادي وتعليق المخرج محمد نصر… لذلك أسأل: هو إيه اللي حصل؟".

وشهدت حلقة زيزو مع رامز جلال، تباينًا كبيرًا في ردود الأفعال، بين جماهير اعتبرت ظهور اللاعب في البرنامج أمرًا طبيعيًا في إطار ترفيهي، وأخرى رأت أن بعض التفاصيل أثارت الجدل وأدت إلى حالة من الانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الغندور خالد الغندور رامز جلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان