"فريق كامل".. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة زد الليلة

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك عددًا كبيرًا من لاعبيه خلال مواجهة زد إف سي، المقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات بداعي الإصابة

تأكد غياب كل من محمود حمدي «الونش»، وآدم كايد، وعمرو ناصر، وأحمد حسام، بسبب الإصابة، بعدما حالت ظروفهم الطبية دون الانضمام إلى قائمة المباراة.

استبعاد فني وفق رؤية الجهاز الفني

كما قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استبعاد كل من محمد عواد، وسيف فاروق جعفر، وبارون أوشيينج، وأحمد خضري، وأحمد حمدي، ويوسف وائل «الفرنسي»، وذلك لأسباب فنية تتعلق برؤية المدير الفني ومتطلبات اللقاء.

عدم اكتمال الجاهزية

وتأكد أيضًا غياب محمود جهاد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، بعد عودته مؤخرًا من الإصابة، حيث يفضل الجهاز الطبي منحه الوقت الكافي للوصول إلى أفضل حالة بدنية قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لاختيار البدائل المناسبة، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.