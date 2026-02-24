مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
19:45

كلوب بروج

جميع المباريات

إعلان

"فريق كامل".. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة زد الليلة

كتب : محمد خيري

03:35 م 24/02/2026 تعديل في 03:35 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    لاعبو الزمالك قبل مباراة حرس الحدود (2)
  • عرض 12 صورة
    مجريات مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (6)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (9)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك عددًا كبيرًا من لاعبيه خلال مواجهة زد إف سي، المقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات بداعي الإصابة

تأكد غياب كل من محمود حمدي «الونش»، وآدم كايد، وعمرو ناصر، وأحمد حسام، بسبب الإصابة، بعدما حالت ظروفهم الطبية دون الانضمام إلى قائمة المباراة.

استبعاد فني وفق رؤية الجهاز الفني

كما قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استبعاد كل من محمد عواد، وسيف فاروق جعفر، وبارون أوشيينج، وأحمد خضري، وأحمد حمدي، ويوسف وائل «الفرنسي»، وذلك لأسباب فنية تتعلق برؤية المدير الفني ومتطلبات اللقاء.

عدم اكتمال الجاهزية

وتأكد أيضًا غياب محمود جهاد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، بعد عودته مؤخرًا من الإصابة، حيث يفضل الجهاز الطبي منحه الوقت الكافي للوصول إلى أفضل حالة بدنية قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لاختيار البدائل المناسبة، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وزد الدوري المصري غيابات الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
نجوى فؤاد: عبدالحليم حافظ كان يعشق سعاد حسنى لكنه لم يتزوجها
دراما و تليفزيون

نجوى فؤاد: عبدالحليم حافظ كان يعشق سعاد حسنى لكنه لم يتزوجها
"هو ايه اللي حصل؟".. الغندور يثير الجدل بشأن حلقة زيزو مع رامز جلال
أخبار وتقارير

"هو ايه اللي حصل؟".. الغندور يثير الجدل بشأن حلقة زيزو مع رامز جلال
انهيار زينة وظهورها بالحجاب وطارق لطفي أبرز الحضور.. لقطات من جنازة شقيق
دراما و تليفزيون

انهيار زينة وظهورها بالحجاب وطارق لطفي أبرز الحضور.. لقطات من جنازة شقيق
الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان