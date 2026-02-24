إعلان

إحالة سيدة للجنايات بعد إنهاء حياة طفلها بسبب الإدمان بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

03:51 م 24/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت نيابة جنوب الجيزة، سيدة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل طفلها البالغ من العمر 13 عامًا بسبب إدمانه المخدرات.

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا عن وفاة الطفل داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للمعاينة.

وبعد التحقيقات والتحريات، تبين أن والدة المجني عليه قامت بخنقه بعد مشاجرة نشبت بينهما، عندما حاول الطفل الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر الآيس.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود لتأثر الطفل بأصدقاء السوء وإدمانه للمخدرات، وما نتج عنه من مشاجرات مستمرة مع والدته للحصول على أموال المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها حاولت إنقاذه بعد سقوطه على الأرض لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وتولت النيابة المختصة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل طفل إدمان المخدرات الآيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غدا.. صندوق النقد يقر صرف 2.3 مليار دولار لمصر مع اعتماد المراجعة الـ 5 و6
اقتصاد

غدا.. صندوق النقد يقر صرف 2.3 مليار دولار لمصر مع اعتماد المراجعة الـ 5 و6
ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
يلامس الـ48 جنيها.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

يلامس الـ48 جنيها.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان