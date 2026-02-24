أحالت نيابة جنوب الجيزة، سيدة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل طفلها البالغ من العمر 13 عامًا بسبب إدمانه المخدرات.

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا عن وفاة الطفل داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للمعاينة.

وبعد التحقيقات والتحريات، تبين أن والدة المجني عليه قامت بخنقه بعد مشاجرة نشبت بينهما، عندما حاول الطفل الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر الآيس.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود لتأثر الطفل بأصدقاء السوء وإدمانه للمخدرات، وما نتج عنه من مشاجرات مستمرة مع والدته للحصول على أموال المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها حاولت إنقاذه بعد سقوطه على الأرض لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وتولت النيابة المختصة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية.