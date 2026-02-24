"لضمان استقرار المنظومة".. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن صرف مبلغ 5 ملايين جنيه كمستحقات للحكام والمساعدين عن شهر يناير الماضي، وذلك لجميع الدرجات المختلفة.

وفي بيان عبر المركز الإعلامي أكد اتحاد الكرة أن هذا الإجراء ضمن حرص المجلس برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على الالتزام بسداد المستحقات المالية للحكام بانتظام، وضمان استقرار منظومة التحكيم داخل كرة القدم المصرية.

ويعد توفير المستحقات المالية في موعدها جزءًا من جهود الاتحاد للحفاظ على جاهزية الحكام وتعزيز جودة الأداء التحكيمي في مختلف المسابقات المحلية.