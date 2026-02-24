إعلان

مباحثات خليجية يمنية تتناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة

كتب : مصراوي

03:52 م 24/02/2026

دول مجلس التعاون الخليجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه البديوي، اليوم، من الزنداني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.

وأكد البديوي خلال الاتصال موقفَ مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار دعم المجلس لجميع الجهود الإنسانية والإغاثية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الدكتور شائع محسن الزنداني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
رياضة محلية

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة
دراما و تليفزيون

"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
يلامس الـ48 جنيها.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

يلامس الـ48 جنيها.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان