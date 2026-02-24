مباحثات خليجية يمنية تتناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه البديوي، اليوم، من الزنداني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.

وأكد البديوي خلال الاتصال موقفَ مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار دعم المجلس لجميع الجهود الإنسانية والإغاثية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين".