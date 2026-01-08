"الجميع يتوافد".. اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة ملف الأرض البديلة

مدرب كل 80 يوم.. تغييرات فنية تضرب الزمالك في عهد حسين لبيب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، في الوقت الحالي، اجتماعًا عاجلًا داخل مقر القلعة البيضاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي خلال المرحلة الراهنة.

وكشف مصدر مطلع أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع، باستثناء عدد قليل، في إطار التحركات السريعة لمواجهة الأزمات التي يمر بها النادي مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن ملف أرض النادي يأتي على رأس أولويات الاجتماع، حيث يناقش المجلس مصير الأرض الحالية، إلى جانب دراسة المقترح الخاص بالأرض البديلة المعروضة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف الحيوي.