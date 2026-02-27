كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل بدايات امتلاكه حصصًا في المجموعة المالية هيرميس EFG، موضحًا أنه اشترى أول 10% بمبلغ 100 ألف جنيه اقترضها من والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف "هيكل"، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أنه غير متذكر تمامًا ما إذا كان قد رد هذا المبلغ لوالده أم لا، قائلًا: "مش فاكر رديتها ولا لأ".

وأوضح أحمد هيكل، أنه اشترى لاحقًا نسبة 26% من أسهم EFG، والتي كانت تمثل حصة رجل الأعمال هاني توفيق، مؤكدًا أنه اقترض هذه القيمة أيضًا من والده.

وأضاف: "دول استلفتهم من الأستاذ هيكل برضوا، بس دول رجعتهم"، مشددًا على أنه سدد القرض الخاص بهذه النسبة بالكامل، على عكس القرض الأول الذي لا يتذكر مصيره.

وتحدث رئيس القلعة، عن موقف والده من قراره بالعمل في مجموعة EFG، موضحًا أن "هيكل" لم يكن فرحًا في الفترة الأولى من التحاقه بالشركة.

وقال أحمد هيكل: "ما كانش مبسوط أوي في الفترة الأولى"، مشيرًا إلى أن موقف والده تغير تدريجيًا مع نمو الشركة وتوسع أعمالها.

وأكد "هيكل"، أن موقف والده تحول بشكل واضح عندما رأى النجاح الذي تحققه EFG، قائلًا: "لما لقى إن EFG بتكبر، خلاص يعني كان ورانا بطريقة واضحة".

وأوضح أن والده كان داعمًا له إلى أقصى درجة رغم التحفظات الأولية، مشددًا على أن الأستاذ هيكل كان خلفه دائمًا حتى لو لم يكن مقتنعًا تمامًا بالقرار في بدايته.

