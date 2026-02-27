إعلان

حل مجلس إدارة صحيفة الوفد ووضع لائحة جديدة للمؤسسة

كتب : عمرو صالح

12:53 ص 27/02/2026

الدكتور السيد البدوي

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، حل مجلس إدارة صحيفة الوفد ووضع لائحة جديدة تواكب التغيرات والحداثة.

جاء ذلك خلال لقاء ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة مع مجلس التحرير وصحفيي المؤسسة الإعلامية.

وأصدر "البدوي"، قرارًا حمل رقم 25 لسنة 2026، بتاريخ الخميس 26 فبراير 2026، نصت مادته الأولى على حل مجلس إدارة صحيفة الوفد.

كما تضمن القرار في مادته الثانية، عرض لائحة صحيفة الوفد، والتي تم اعتمادها من الهيئة العليا بتاريخ 7 مايو 2007، وصدور قرار بها من رئيس الحزب في 8 مايو 2007، على الهيئة العليا لوضع لائحة جديدة تواكب التغيرات والحداثة التي طرأت على مؤسسات العمل الإعلامي والصحفي، وتلتزم بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المادة الثالثة أنه يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل يضم شباب يناير ويونيو

