غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل.. فيديو

أفادت قناة الجزيرة، بسمع دوي انفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل أعقبه إطلاق نار كثيف.

وأكد مصدر حكومي أفغاني للجزيرة، اليوم الجمعة، أن غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل.

ونشر موقع صوت بيروت إنترناشونال، مقطع فيديو يوثق الانفجارات الوقعة في العاصمة الأفغانية كابل.

الطيران الباكستاني يشن غــارات على العاصمة الأفغانية كابل pic.twitter.com/7ZfV1e97zH — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) February 26, 2026

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الباكستاني شن عملية "غضب الحق"، ردًا على الهجوم الأفغاني الذي أسفر عن سقوط جنود ومدنيا باكستانيين، وفق صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وأكد الجيش الباكستاني، أن الجوية سلاح الجو الباكستاني شن غارات جوية على مواقع مسلحين داخل ولاية ننكرهار، أسفرت عن تدمير مستودع ذخيرة كبير، مع استمرار تنفيذ ضربات إضافية.