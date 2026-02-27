رئيس وزراء باكستان: لن يكون هناك أي تهاون في الدفاع عن الوطن

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الأمة وقواتها المسلحة على أهبة الاستعداد التام لحماية أمن البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال شريف، في بيان نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الباكستانية ملتزمة بضمان عدم المساس بأمن وسلامة البلاد، مؤكدًا أن قواته تمتلك القدرة الكاملة على إحباط أي مخططات عدوانية.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن الجيش الباكستاني، بقيادة رئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع المشير سيد عاصم منير، يؤدي واجباته بأقصى درجات التفاني الوطني، ومجهزة بخبرات مهنية، وتدريب متقدم، واستراتيجيات دفاعية فعالة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أنه لن يكون هناك أي تهاون في الدفاع عن الوطن، وسيتم الرد على أي عمل عدواني برد حاسم".

كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن وحدة أراضي باكستان لن تنتهك، وأن الشعب بأكمله يقف صفًا واحدًا مع قواته المسلحة.