شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتولى رئاسة قسم في الحزب الحاكم

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم ترقية كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى لزعيم البلاد كيم جونج أون، داخل حزب العمال الكوري الحاكم إلى منصب رئيسة قسم، خلال مؤتمره الحزبي، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ونقلت كيودو عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، القول إن جونج، التي كانت تشغل سابقًا منصب نائبة مدير إدارة، تم ترقيتها إلى المنصب أمس الاثنين، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، في اليوم الخامس من اجتماع الحزب الرئيسي الذي يُعقد كل خمس سنوات.

ولم توضح الوكالة الكورية أي قسم حزبي سترأسه جونج.

وتتكون هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب من الزعيم كيم جونج أون وأربعة آخرين، منهم عضوان جديدان، هما ري إل هوان ورئيس الوزراء السابق كيم جاي ريونج، بينما غادر رئيس البرلمان تشوي ريونج هاي الهيئة.

وأصبح جونج كيونج ثايك ، نائبًا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، التي يرأسها كيم جونج أون، ليحل محل باك جونج تشون.