أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الأهلي بالشيوخ للحماية من "السحر"

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، أسرارًا جديدة عن طقوس الأهلي للحماية من "الطاقة السلبية والسحر".

وقال زكي في تصريحات، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، كونسلتو، وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة": "في النادي الأهلي، كان فيه مشايخ رسميين، وكمان مشايخ بيعملوا جلسات مع اللاعبين قبل المباريات المهمة، زي الشيخ محمد جبريل، عمر عبد الكافي، عمرو خالد، وغيرهم، كانوا يروحوا للعيبة، يتعشوا معاهم، ويهدّوهم نفسيًا".

وأضاف: "أحيانًا كانوا يعملوا طقوس بسيطة زي قراءة القرآن، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، الإخلاص، كل ده لرفع الحالة النفسية وحماية اللاعبين من أي طاقة سلبية أو سحر محتمل".

واختتم: "الموضوع ده طبيعي، زي ما ميسي ورونالدو بيتبركوا بالصليب قبل المباراة، أو الناس اللي مالهمش دين بيبصّوا للسماء ويدعوا. كل واحد بيلجأ إلى ربّه بطريقة تناسبه".

