هل استعان حسن شحاتة بالشيوخ للفوز؟ أبو المعاطي زكي يكشف الكواليس

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، أسرار جديدة عن حقيقة استعانة حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، بالشيوخ للفوز بالبطولات.

وقال زكي في تصريحات، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، كونسلتو وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة": "استعانة كابتن حسن شحاتة بالشيوخ، لأنه عمل إعجاز تاريخي: أخد 3 كؤوس، كابتن حلمي وإسماعيل يوسف كانوا دايمًا معاه، وكان فيه أجواء روحانية قبل المباريات المهمة، مثلاً، إسماعيل يوسف في منتخب الشباب كان طول المباراة بيصلي ويستغفر ويذكر الله".

واختتم: "بالنسبة لحسن شحاتة، رغم إنه كان فيه ناس عندها حقد عليه أو انتقادات من مدربين آخرين، لكن العظمة عنده كانت في موهبته بالفطرة. هو كان مدرب بالفطرة، فاهم اللاعبين، وبيعرف يستخرج أفضل ما عندهم. كان بيخلق جو ممتع بعيد عن الضغوط، وده خلى اللاعبين يبدعوا في الملعب".

