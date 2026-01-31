بالمجان.. القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره التونسي، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب العاشر في مسيرته، والرابع على التوالي، بعد نسخ 2020 و2022 و2024.

ويتصدر منتخب تونس لكرة اليد، قائمة الأكثر حصدا لبطولة أفريقيا لكرة اليد، يليه منتخب مصر في المركز الثاني.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد

تنقل مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد، على قناة أون سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

