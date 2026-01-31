مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

0 0
16:00

تونس

جميع المباريات

بالمجان.. القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

03:18 م 31/01/2026
    منتخب مصر لكرة اليد (5)
    منتخب مصر لكرة اليد (1)
    منتخب مصر لكرة اليد (4)
    منتخب مصر لكرة اليد (3)
    منتخب مصر لكرة اليد (2)

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره التونسي، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب العاشر في مسيرته، والرابع على التوالي، بعد نسخ 2020 و2022 و2024.

ويتصدر منتخب تونس لكرة اليد، قائمة الأكثر حصدا لبطولة أفريقيا لكرة اليد، يليه منتخب مصر في المركز الثاني.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد

تنقل مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد، على قناة أون سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

منتخب مصر لكرة اليد مصر وتونس نهائي أفريقيا لكرة اليد نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز