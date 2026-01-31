مباريات الأمس
تدرب منفردا.. إمام عاشور يبدأ تنفيذ العقوبة

كتب : مصراوي

12:40 م 31/01/2026 تعديل في 02:50 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي

بدأ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تطبيق العقوبة المفروضة عليه، بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا.

وقرر النادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور ظهر في النادي الأهلي صباح اليوم، لبدء تنفيذ عقوبة التدريب منفردا.

وأضاف: "إمام عاشور تدرب منفردا بعيدا عن المستبعدين كريم فواد وحازم جمال وسيحا وأحمد عبد القادر، اللاعب قام بالجري وحده وبعدها استكمل المران في الجيم".

جدير بالذكر أن الأهلي يحل ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

