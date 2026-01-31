إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة الحديد من مقابر في قنا

كتب : علاء عمران

03:51 م 31/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بسرقة الحديد من المقابر بأحد المدافن بمحافظة قنا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بعد الفحص أمكن تحديد موقع المدفن المشار إليه، وبمعاينته بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين وجود انهيار بأسقف أربع غرف دفن، تظهر منها أسياخ حديدية عليها علامات الصدأ والتلف. وأفاد المسؤولون أن هذه الأسقف انهارت منذ حوالي 6 أشهر، وأنه خلال المرور على المنطقة لرصد مخالفات البناء لاحظوا سقوط هذه الأسقف، بالإضافة إلى وجود حالات أخرى مماثلة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد وضبط ناشر المقطع، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، وبسؤاله أقر بأن المدفن ملك لعائلته، وأنه عند توجهه لزيارته فوجئ بانهيار أسقف أربع غرف دفن غير مستخدمة، فظن أن السبب سرقة الأسياخ الحديدية، ونشر المقطع بتاريخ 28 الجاري على صفحته الشخصية. وبعد الفحص تبين أن الأسياخ الحديدية ما زالت موجودة وتظهر عليها آثار الصدأ والتآكل، ولا توجد سرقة للأسياخ الحديدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشر المقطع لإدعائه الكاذب.

