وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى.

ونشرت سميرة، صورة للراحل، عبر حسابها على فيسبوك، ونعته بكلمات مؤثرة، قائلة: "حزنت بالغ الحزن لوفاة فقيدنا عبد الهادي بالخياط.. صوته له أثر كبير في تشكيل وجداني الفني وفي تاريخ الأغنية المغربية، افتقدناه منذ زمن طويل والآن هو في رحاب الله".

وأضافت: "الصبر والسلوان لأسرته الصغيرة وعزائي الكبير لكل محبيه".

يذكر أن، عبدالهادي بلخياط بدأ مسيرته الفنية مطلع ستينيات القرن الماضي، ليبرز كأحد رواد الأغنية المغربية الحديثة، ويساهم بصوته وأعماله في رسم ملامح مرحلة فنية مهمة في تاريخ الموسيقى بالمغرب.

وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الخالدة التي تجاوزت حدود الزمن من بينها أغنيتا "قطار الحياة" و "القمر الأحمر" اللتان تحولتا إلى أيقونتين فنيتين ما زالتا تحظيان بمكانة خاصة لدى الجمهور، ورغم ابتعاده عن الساحة واعتزاله الغناء منذ أكثر من 10 سنوات، ظل بلخياط حاضرا بإبداعه وتأثيره، ومرجعا فنيا للأجيال الجديدة من الفنانين والمهتمين بالأغنية المغربية الأصيلة.