الحبس عامين لمتهم بانتحال صفة فتاة واستدراج الشباب عبر "تيك توك"

كتب - صابر المحلاوي

قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد السيوي، اليوم السبت، بحبس المتهم "ز. ج"، المعروف إعلاميًا بـ"cook 1001"، سنة واحدة عن تهمة اعتياد ممارسة الفجور، وسنة أخرى عن تهمة الإعلان عن دعوة تتضمن إغراءً بالفجور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أنشأ حسابات على تطبيق "تيك توك"، واعتاد الظهور خلالها منتحلًا صفة فتاة، مستخدمًا وسائل الإغراء لاستدراج عدد من الشباب وإقامة علاقات غير مشروعة معهم، بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد نشر مقاطع مصورة ومحتوى يحمل إيحاءات بهدف جذب المتابعين والتواصل معهم، قبل استدراجهم خارج إطار التطبيق.

وتم ضبط المتهم عقب رصد نشاطه الإلكتروني، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، فتمت إحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها المذكور.

