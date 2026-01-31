مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

17 10
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

بث مباشر.. مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

04:29 م 31/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (6)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (5)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (3)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (4)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (3)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، نظيره التونسي حاليا، في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب العاشر في مسيرته، والرابع على التوالي، بعد نسخ 2020 و2022 و2024.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على الرأس الأخضر، بنتيجة 32-26.

بث مباشر لمباراة مصر وتونس

يمكن متابعة مباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد من خلال الرابط التالي:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد مصر وتونس بث مباشر مصر وتونس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
أخبار العقارات

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه
زووم

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه
بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين
حوادث وقضايا

بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 1-1 يانج أفريكانز.. ديانج يتعادل للأهلي