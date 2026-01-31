بث مباشر.. مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

"عمري ما هنسي فضله".. رمضان صبحي يوجه رسالة للأهلي بعد أزمة حبسه

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، نظيره التونسي حاليا، في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب العاشر في مسيرته، والرابع على التوالي، بعد نسخ 2020 و2022 و2024.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على الرأس الأخضر، بنتيجة 32-26.

بث مباشر لمباراة مصر وتونس

يمكن متابعة مباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد من خلال الرابط التالي: