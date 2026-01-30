مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

فجر اليوم.. وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

كتب : مصراوي

11:44 ص 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إيلتسن كامويش (3)
  • عرض 4 صورة
    إيلتسن كامويش (2)
  • عرض 4 صورة
    إيلتسن كامويش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الأنجولي إيلتسن كامويش، لاعب نادي ترومسو النرويجي، إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي، رحيل لاعبه السلوفيني نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري، على سبيل الإعارة لـ6 أشهر، على أن يقيد المحترف الجديد بدلا منه.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "إيلتسن كامويش وصل إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة، وسيجري الكشف الطبي على مرحلتين، الأولى صباحا والثانية مساءً".

وأشار المصدر إلى أن إيلتسن كامويش، سيصل إلى مقر النادي الأهلي غدا السبت، ثم سيخضع لجلسة التصوير، للإعلان عن الصفقة.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محترف الأهلي الجديد يلتسن كامويش لأهلي صول إيلتسن كامويش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
زووم

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
السيسي يؤدي صلاة الفجر بالأكاديمية العسكرية ويتناول الإفطار مع الطلاب
أخبار مصر

السيسي يؤدي صلاة الفجر بالأكاديمية العسكرية ويتناول الإفطار مع الطلاب

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان