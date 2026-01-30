فجر اليوم.. وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

وصل الأنجولي إيلتسن كامويش، لاعب نادي ترومسو النرويجي، إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي، رحيل لاعبه السلوفيني نيتس جراديشار، إلى أويبيشت المجري، على سبيل الإعارة لـ6 أشهر، على أن يقيد المحترف الجديد بدلا منه.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "إيلتسن كامويش وصل إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة، وسيجري الكشف الطبي على مرحلتين، الأولى صباحا والثانية مساءً".

وأشار المصدر إلى أن إيلتسن كامويش، سيصل إلى مقر النادي الأهلي غدا السبت، ثم سيخضع لجلسة التصوير، للإعلان عن الصفقة.

