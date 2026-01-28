مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمد عواد حارس الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

09:52 م 28/01/2026 تعديل في 30/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (17) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (16) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (19) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (21) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (18) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (22) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عواد وزوجته (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن طلب اللاعب محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك رحيله في الفترة القادمة بعد إستبعاده من قائمة مباراة بتروجيت.

وكان مصدر قد كشف لمصراوي أن هناك حالة غضب لدى الحارس وبات منفتحًا للرحيل، بعد إستبعاده من مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم، رغم مشاركته أساسيًا في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدي.

وفي أول رد فعل للحارس، قام بمشاركة صورة للمدرب معتمد جمال المدير الفني للفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب عواد على صورة معتمد جمال: "مدرب كبير وتستاهل كل خير".

محمد عواد

إقرأ أيضًا:

مؤمن زكريا يقلق جماهير الكرة من داخل المستشفى (صورة)

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد عواد الزمالك معتمد جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟
حتى 25 قرشا.. سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

حتى 25 قرشا.. سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة
زووم

وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة
هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟
شئون عربية و دولية

هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان