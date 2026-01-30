مباريات الأمس
"عشان تبقى مبسوط".. الغندور يرد على أنباء تمرد عبدالله السعيد

كتب : هند عواد

10:23 ص 30/01/2026
علق خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الأنباء المتداولة بشأن غضب عبدالله السعيد، لاعب الأبيض الحالي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن عبدالله السعيد، يرفض المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي، بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكتب الغندور في عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عبدالله السعيد اللي عنده 40 سنة مصاب في مباراة زيسكو ولم يسافر جنوب أفريقيا مع الزمالك في مباراة كايزر تشيفز، بسبب الإصابة التي تم استبداله بسببها".

واختتم خالد الغندور: "حاليا رجع لو أنت عايزه زعلان عشان فلوسه نمشيها، عشان تبقى مبسوط".

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الكونفدرالية الأفريقية.

عبدالله السعيد الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي الغندور

