مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

لأول مرة.. جلسة مرتقبة بين سيد عبد الحفيظ ووكيل ديانج

كتب-مراسل مصراوي:

10:59 ص 30/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ديانج من تدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 12 صورة
    ديانج
  • عرض 12 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 12 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    تدخل ديانج
  • عرض 12 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 12 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ النادي الأهلي خطورة جديدة، لتجديد عقد محترفه المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد ديانج، بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي متمسكا بالرحيل، سواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية أو مجانا بنهاية الموسم.

وتلقى أليو ديانج عرضا من فالنسيا الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الأهلي رفض رحيل اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي تواصل مع ديانج ووكيله مباشرة، وطلب إجراء جلسة تفاوضية جديدة يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "هذه ستكون أول جلسة مباشرة بين سيد عبد الحفيظ ووكيل ديانج، ما قبل ذلك كان بين وليد صلاح الدين مدير الكرة ووسيط".

واختتم المصدر: "الأهلي ما زال يسعى في ملف تجديد عقد ديانج حتى لو كان الأمل ضعيفا، بعدما أصبح الملف في يد عبد الحفيظ".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديانج أليو ديانج الأهلي سيد عبد الحفيظ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟
شئون عربية و دولية

هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟
مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها
نصائح طبية

"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها
الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة
أخبار السيارات

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان