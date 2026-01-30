لأول مرة.. جلسة مرتقبة بين سيد عبد الحفيظ ووكيل ديانج

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

اتخذ النادي الأهلي خطورة جديدة، لتجديد عقد محترفه المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد ديانج، بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي متمسكا بالرحيل، سواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية أو مجانا بنهاية الموسم.

وتلقى أليو ديانج عرضا من فالنسيا الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الأهلي رفض رحيل اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي تواصل مع ديانج ووكيله مباشرة، وطلب إجراء جلسة تفاوضية جديدة يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "هذه ستكون أول جلسة مباشرة بين سيد عبد الحفيظ ووكيل ديانج، ما قبل ذلك كان بين وليد صلاح الدين مدير الكرة ووسيط".

واختتم المصدر: "الأهلي ما زال يسعى في ملف تجديد عقد ديانج حتى لو كان الأمل ضعيفا، بعدما أصبح الملف في يد عبد الحفيظ".

