مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا

توج بطل الاسكواش المصري مصطفى عسل، بلقب بطولة الأبطال للاسكواش المقامة في أمريكا، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية.

وحقق عسل الفوز في المباراة النهائية على حساب بول كول، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-6، 11-1، 11-4".

وكان مصطفى عسل تأهل إلى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على حساب مواطنه كريم عبد الجواد، في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

