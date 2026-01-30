مباريات الأمس
إعلان

مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا

كتب : مصراوي

06:03 ص 30/01/2026
توج بطل الاسكواش المصري مصطفى عسل، بلقب بطولة الأبطال للاسكواش المقامة في أمريكا، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية.

وحقق عسل الفوز في المباراة النهائية على حساب بول كول، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-6، 11-1، 11-4".

وكان مصطفى عسل تأهل إلى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على حساب مواطنه كريم عبد الجواد، في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه

"غياب الإنسانية وتركناهم مهملين".. أبرز مواقف بيب جوارديولا في دعم القضية الفلسطينية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى عسل بطولة الابطال للسكواش المصري مصطفى عسل بطولة الاسكواش بأمريكا

إعلان

إعلان

