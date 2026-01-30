إعلان

انتخابات الوفد.. الانسحابات تشعل المنافسة بين "البدوي" و"سري الدين"

كتب : عمرو صالح

07:00 ص 30/01/2026

حزب الوفد

تشهد انتخابات رئاسة حزب الوفد، المقرر إجراؤها اليوم الجمعة 30 يناير الجاري حالة من الترقب الشديد من قبل الوفديين.

وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لفتح باب التصويت بانتخابات رئاسة الحزب 2026، أعلن المرشح حمدي قوطة انسحابه من السباق، في خطوة مفاجئة حولت المنافسة إلى مواجهة ثنائية بين الدكتور هاني سري الدين والدكتور السيد البدوي شحاتة.

وبرر "قوطة" قرار انسحابه بأنه احتجاجًا على ما وصفه بـ"مخالفات تنظيمية تتعلق بكشوف الجمعية العمومية واستبعاد اللجان النوعية"، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر على عدالة العملية الانتخابية.

ولم يكن "قوطة" المرشح الأول الذي يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد حيث سبقه المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي كان قد أعلن تراجعه عن قرار الترشح لرئاسة الحزب معترضًا على الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.

وسبقه انسحاب الدكتور ياسر حسان الذي أعلن عن تأييده ودعمه للدكتور السيد البدوي، مؤكدًا أنه الأقدر على إنهاء الخلافات الداخلية للحزب وجمع شمل بيت الأمة وعودته لاحتضان الشارع من جديد كسابق عهده.

حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد حمدي قوطة الدكتور هاني سري الدين الدكتور السيد البدوي

